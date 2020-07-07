«Теплосеть» проведет испытания в Калининском и Красногвардейском районах

&#171;Теплосеть&#187; проведет испытания в Калининском и Красногвардейском районах
"Теплосеть" проводит испытания. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» во вторник, 7 июля, проверят на прочность и плотность тепловые сети в Калининском и Красногвардейском районах.

«Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 °C», — уточнили в пресс-службе «Теплосети».

Работы в Калининском районе охватят улицы Жукова и Лабораторную, а также проспекты Мечникова, Кондратьевский, Пискаревский и Полюстровский.

В Красногвардейском районе в зону испытаний вошли Бестужевская улица, шоссе Революции, проспекты Пискаревский, Энергетиков, Среднеохтинский и Полюстровский.

Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» призывает сообщать о признаках дефектов труб в указанных границах по номеру 004, с мобильного телефона — 112.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 6 июля в пяти районах Петербурга прошли плановые испытания теплосетей ГУП «ТЭК СПб».

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