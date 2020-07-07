На севере Петербурга со стрельбой задержали пьяного на Chevrolet

В Калининском районе Петербурга с погоней задержали водителя Chevrolet. Мужчина попытался скрыться при виде полицейских и остановился, только после того, как сотрудники ГИБДД открыли стрельбу.

Погоня развернулась в ночь на 7 июля. Экипаж ДПС заметил у дома 33 по улице Карпинского автомобиль Chevrolet Aveo. Машина ехала по встречной полосе. Требования полицейских остановиться водитель проигнорировал.

«Увидев служебный автомобиль ГИБДД, водитель увеличил скорость и попытался скрыться», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе погони сотрудники ГИБДД произвели один предупредительный выстрел вверх и несколько по колесам Chevrolet. Задержать авто удалось около 4:24 утра у дома 46 по Суздальскому проспекту. За рулем машины находился 31-летний житель Костромской области в состоянии опьянения. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области полиция устроила погоню за нетрезвым водителем. Задержать его удалось только после применения табельного оружия.