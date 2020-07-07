Россияне жалуются на падение доходов из-за пандемии

Им приходится отказываться от некоторых удовольствий, чтобы сэкономить.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования компании «Росгосстрах Жизнь». Большинство опрошенных россиян признались, что их доходы упали из-за пандемии коронавируса. Теперь им приходится экономить, чтобы оставаться наплаву. Доля тех, кто получает не больше 15 тысяч рублей, увеличилась до 44,6%, уверяют эксперты. Их количество выросло примерно на шесть процентов в связи с эпидемиологической обстановкой.

Напоминаем, что доходы падают практически во всех странах мира – проблема коснулась не только развитых, но и развивающихся государств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки почти 14 тысяч человек проверили на коронавирус. Под наблюдением медиков в городе остаются 1 тыс. 237 человек. Из них 76 размещены в обсерваторе, 636 находятся на самоизоляции, 525 — контактные.