Водитель отсидит 2 года за смертельное ДТП на Коломяжском

Мужчина задавил пешехода, который получил серьезные травмы и в результате скончался.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Приморский районный суд признал виновным водителя, который наехал на пешехода на Коломяжском проспекте. Ему предстоит отсидеть в тюрьме два года.

Напоминаем, что все случилось в июле 2019 года. Мужчина не стал снижать скорость перед «зеброй», как это сделали другие участники движения, и в результате сбил пешехода. Мужчина получил серьезные травмы, от которых скончался.

Водитель признал свою вину и раскаялся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на севере Петербурга со стрельбой задержали пьяного на Chevrolet. В ходе погони сотрудники ГИБДД произвели один предупредительный выстрел вверх и несколько по колесам Chevrolet. Задержать авто удалось около 4:24 утра у дома 46 по Суздальскому проспекту.