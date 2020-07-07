На Выборгском шоссе мотоциклист наехал на женщину

Оба участника ДТП лежат на дороге.

Все случилось сегодня днем, 7 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Выборгском шоссе в Парголово недалеко от местного супермаркета. Там мотоциклист наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. На фотографиях, которые угодили в сеть, видно, что байкер и пешеход лежат на асфальте. Непонятно, каково их состояние.

По предварительным данным, мотоциклист серьезных травм не получил. На место вызвали врачей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель отсидит 2 года за смертельное ДТП на Коломяжском. Мужчина задавил пешехода, который получил серьезные травмы и в результате скончался.