Двое мужчин напали на женщину в Кировском районе

Двое мужчин напали на женщину в Кировском районе
У женщины из кошелька похитили деньги. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Кировском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в грабеже. Правоохранители полагают, что они ограбили женщину, применив физическую силу.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что несколько мужчин открыто похитили у неё из кошелька 2 тыс. рублей. Приметы подозреваемых были переданы всем дежурным нарядам.

Около часа ночи 7 июля наряд вневедомственной охраны заметил похожих по приметам мужчин на площади Стачек. Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции, сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию Петербурга поступило сообщение о двух нападениях на Ленинском проспекте. Неизвестные угрожали прохожим кастетом и отбирали у них телефоны и деньги.

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