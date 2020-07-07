Курорты Болгарии страдают без российских туристов

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова отметила, что в Болгарии ждут пересмотра Евросоюзом списка стран, граждане которых пока не могут приехать в страну. Ожидается, что будет разрешен въезд туристам из России, Израиля, Молдавии и с Украины. Фото: pixabay.com

Министр туризма Болгарии Николина Ангелкова отметила, что в Болгарии ждут пересмотра Евросоюзом списка стран, граждане которых пока не могут приехать в страну. Ожидается, что будет разрешен въезд туристам из России, Израиля, Молдавии и с Украины. Фото: pixabay.com

Болгария заявляет, что уже сейчас курорты страны чувствую острую нехватку путешественников из России. Решается опрос об упрощении процедуры въезда в Болгарию для россиян.

В июле болгарские курорты должны посетить туристы из Германии, Чехии, Нидерландов, Словакии, Словении и Польши. Тем не менее, большая часть мест отдыха обычно занята российскими туристами, которых Болгарии катастрофически не хватает. Об этом во вторник, 7 июля, пишет ФАН, ссылаясь на Ассоциацию туроператоров России.

Димитар Николов, мэр одного из главных туристических городов Болгарии, Бургаса, считает, что для российских граждан стоит отменить обязательный 14-дневный карантин при пересечении границы. В противном случае, считает Николов, отельеры попросят у властей компенсации за материальный ущерб. Мэр Бургаса с официальной просьбой обратился в МИД Болгарии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шведская туристка, зараженная COVID-19, нарушила карантин, чтобы погулять в Афинах.