Туристка из Швеции, инфицированная СOVID-19, проигнорировала карантин, чтобы погулять по Афинам

Остается надеяться, что она хотя бы соблюдала социальную дистанцию.

Греческими властями были вновь возобновлены чартерные рейсы со среды, 1 июля. Всем прибывающим туристам проводят тесты на выявление коронавирусной инфекции. В общей сложности, их было произведено уже 3611.

Положительные результаты показали анализы 11 граждан, посетивших страну на самолетах. Одна девушка, входящая в это число, решила отличиться. Согласно установленным правилам, туристы должны сутки провести на карантине, но заболевшая решила не тратить драгоценное время, и отправилась гулять по улочкам Афин, где ее и заметили.

Теперь всех граждан, которые имели контакт и инфицированными намерены найти и изолировать в специальных отелях. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Отметим, что коронавирус нашли и у 7 путешественников, которые прибыли в страну на автомобилях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, когда Греция начнет выдавать визы россиянам.