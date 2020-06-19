Стало известно, когда Греция начнет выдавать визы россиянам

Визовый центр Греции в российской столице вновь приступит к работе с 29 июня.

Как сообщается на официальном сайте компании, россияне смогут подать заявления только по предварительной записи онлайн. Документы будут принимать с 9.00 до 15.00, а выдавать — с 16.00 до 18.00.

Сроки рассмотрения, перечень необходимых документов и стоимость визы остались прежними.

Гендиректор туркомпании Александр Цандекиди рассказал, что первое время организация будет работать не на полную мощность, поскольку еще неизвестно, когда Россия откроет международные границы.

По его словам, греческая сторона ожидает, что информация об этом появится в начале июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ростуризм не будет запрещать россиянам выезжать за рубеж, но даты открытия границ пока нет. В настоящее время нет понимания, когда и на каких условиях другие государства смогут принять у себя российских туристов.