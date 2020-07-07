Режиссер Алексей Герман рассказал о текущем состоянии «Ленфильма»

«Нельзя все время снимать военное или авторское кино. Для изменений в этой части, пожалуй, предстоит полностью изменить нынешнюю парадигму развития студии. «Ленфильму» надо жить в 21 веке, а не в 20», — резюмировал режиссер. Фото: Baltphoto

«Нельзя все время снимать военное или авторское кино. Для изменений в этой части, пожалуй, предстоит полностью изменить нынешнюю парадигму развития студии. «Ленфильму» надо жить в 21 веке, а не в 20», — резюмировал режиссер. Фото: Baltphoto

Петербургская киностудия «Ленфильм», долгое время находившаяся под угрозой исчезновения, похоже, избежала дефолта, однако все еще находится в кризисной ситуации.

Режиссер Алексей Герман-младший еще в мае предрекал банкротство киностудии, которая не справилась с выплатой кредита на модернизацию в размере 1,5 млрд рублей, взятого у банка ВТБ. «Ленфильм» спасла только государственная субсидия на 465 миллионов рублей. Хотя выплата все еще не оформлена, студии временно удалось укрепить позиции.

Тем не менее, обязательства по кредитам никто не отменял, поэтому на данный момент киностудия активно ищет инвестора, чтобы достичь самоокупаемости уже в 2025 году. Алексей Герман в разговоре с АБН отмечает, что при должной поддержке Минкульта, достичь безубыточности студия может и раньше. По словам режиссера, необходимо четко установить срок и объем инвестиций, количество инвесторов, а также условия вхождения капитала, чтобы «Ленфильм» не оказался нерентабельным.

Значимой финансовой поддержки для киностудии могут стать возвращения прав на «золотую коллекцию» кинокартин, снятых на петербургском «Ленфильме». Туда входят «Человек-амфибия», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Старик Хоттабыч» и многие другие легендарные фильмы. Однако в этой ситуации необходимо разбираться с Минфином и Минкультом, еще в 2009 году Госфильмофонд передал права на «золотое» кино компании «Твин СП». Также «Ленфильму», по мнению Германа, стоит задуматься о строгой репертуарной политики, отклониться от проектов на военную или авторскую тематику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Ленфильме» установят барельеф памяти Алексея Смирнова.