В Петербурге заключили под стражу певца-педофила

В Петербурге суд заключил под стражу певца-педофила, которого подозревают в регулярном изнасиловании несовершеннолетнего мальчика. Гражданин Украины пробудет за решеткой до 5 сентября.

Преступные действия продолжались с 2012 по 2015 год. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, Приморский районный суд заключил под стражу 36-летнего мужчину.

Напомним, стражи порядка задержали мужчину, который преподавал в музыкальной студии. При обыске у него нашли патроны, револьвер, фотопленку и диктофон. Жителя подозревают в регулярном соитии с несовершеннолетним 2001 года рождения.

Певца полностью изобличили в том, что в одной из квартир на Камышовой улице он, зная, что мальчик несовершеннолетний, совершал в его отношении развратные действия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали воров, обчистивших 20 квартир.