В Петербурге задержали воров, обчистивших 20 квартир

По версии оперативников, на счету злоумышленников не менее 20 преступлений. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

По версии оперативников, на счету злоумышленников не менее 20 преступлений. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге задержали предполагаемых участников организованной группы квартирных воров. Полиция полагает, что они обчистили не менее 20 квартир.

В отдел полиции доставили шесть человек. Двое из них привлечены к делу в качестве подозреваемых. С остальными проводятся процессуальные действия.

«Как установлено, объектами краж злоумышленников становились денежные средства и ценные вещи», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обысков у фигурантов изъяты орудия для вскрытия пластиковых окон, ювелирные украшения, часы, флаконы духов, телефоны, кошельки, сумки и элитный алкоголь.

По версии полиции, задержанные причастны к 20 кражам. Хищения были совершены в период с апреля по июль текущего года в Выборгском, Фрунзенском, Приморском и Невском районах города. Общий ущерб превышает 5 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга разыскивают неизвестного, обчистившего квартиру на Богатырском проспекте. С собой он забрал часы, ювелирные изделия и дорогой алкоголь.