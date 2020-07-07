Суд арестовал Ивана Сафронова по подозрению в госизмене

советник главы "Роскосмоса" был задержан сегодня утром, 7 июля. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

советник главы "Роскосмоса" был задержан сегодня утром, 7 июля. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Москве арестовали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене. Суд в закрытом режиме выберет для него меру пресечения.

Мужчина был задержан сегодня утром, 7 июля. Подозреваемый будет находиться под стражей до 6 сентября. Как сообщили РИА Новости», адвокат Сафронова Иван Павлов заявил, что защита намерена обжаловать решение.

По данным ФСБ, Сафронов по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал данные, составляющие гостайну.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице суд приговорил военного эксперта к семи годам лишения свободы за госизмену. Мужчина пытался оправдаться.