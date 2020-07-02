Суд Петербурга приговорил военного эксперта к 7 годам строгого режима за госизмену

Вина подсудимым была признана лишь частично.

Дело с грифом «Совершенно секретно» рассматривалось в закрытом режиме. Согласно имеющейся информации, Владимир Неелов снабжал информацией об обучении и переподготовке кадров ФСБ РФ немецкую консалтинговую компанию за денежное вознаграждение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Мужчина в суде пытался оправдаться тем, что не думал, что данная информация является секретной.

По итогу, Санкт-Петербургский городской суд признал Неелова виновным в государственной измене и приговорил его к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд рассмотрит дело о нелегальном выводе за рубеж более 240 млн рублей. Валютные операции проводились с помощью фальшивых документов в 2016 году.