Суд Петербурга приговорил военного эксперта к 7 годам строгого режима за госизмену

Вина подсудимым была признана лишь частично.
Дело с грифом «Совершенно секретно» рассматривалось в закрытом режиме. Согласно имеющейся информации, Владимир Неелов снабжал информацией об обучении и переподготовке кадров ФСБ РФ немецкую консалтинговую компанию за денежное вознаграждение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Мужчина в суде пытался оправдаться тем, что не думал, что данная информация является секретной.
По итогу, Санкт-Петербургский городской суд признал Неелова виновным в государственной измене и приговорил его к 7 годам заключения в колонии строгого режима.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд рассмотрит дело о нелегальном выводе за рубеж более 240 млн рублей. Валютные операции проводились с помощью фальшивых документов в 2016 году.