В Грузии произошел пожар в пятизвездочной гостинице

Среди ночи в Грузии вспыхнула пятизвездочная гостиница. Началась эвакуация людей.

Возгорание произошло в гостинице Radisson Collection. По словам сотрудницы, в здании произошло задымление.

Как сообщили РИА Новости, сотрудница также добавила, что информация о причинах появления огня пока не поступала. В настоящее время на месте работают спасатели.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями рассказали, что посетителей выводят из-за сильного задымления.

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