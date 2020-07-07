В Грузии произошел пожар в пятизвездочной гостинице

В Грузии произошел пожар в пятизвездочной гостинице
На месте работают спасатели. Фото: ГУ МЧС

Среди ночи в Грузии вспыхнула пятизвездочная гостиница. Началась эвакуация людей.

Возгорание произошло в гостинице Radisson Collection. По словам сотрудницы, в здании произошло задымление.

Как сообщили РИА Новости, сотрудница также добавила, что информация о причинах появления огня пока не поступала. В настоящее время на месте работают спасатели.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями рассказали, что посетителей выводят из-за сильного задымления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нижнем Новгороде потушили литературный музей Горького. Огонь охватил здание площадью в 500 квадратных метров.

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