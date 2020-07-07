В Красногорске ветер унес торговую палатку вместе с продавщицей

В Красногорске ветер унес торговую палатку вместе с продавщицей
Женщина находится в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Из-за сильного ветра в Красногорске пострадала продавщица. Ее унесло ветром вместе с торговой палаткой.

Инцидент произошел во вторник, 7 июня. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации подмосковного города, сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подробности о личности пострадавшей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителей доставили в больницу после дорожно-транспортного происшествия с двумя фурами в Лопухинке. Водитель «Газели» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация красногорск происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сергей Жуков назвал причину распада дуэта «Руки Вверх»
Подросток погиб в ДТП с перевертышем в Ленобласти
«Без выходных»: Лолита рассказала о сложностях с дистанционным ...
В Красногорске ветер унес торговую палатку вместе с продавщицей
Эпидемиолог назвал неизбежной вторую волную Covid-19 в России
В Грузии произошел пожар в пятизвездочной гостинице
Сын Бари Алибасова оценил шансы на выздоровление отца
В Москве потушили пожар в НИИ биохимии, где разрабатывают вакцину от Covid-19