В Красногорске ветер унес торговую палатку вместе с продавщицей

Из-за сильного ветра в Красногорске пострадала продавщица. Ее унесло ветром вместе с торговой палаткой.

Инцидент произошел во вторник, 7 июня. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации подмосковного города, сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подробности о личности пострадавшей не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителей доставили в больницу после дорожно-транспортного происшествия с двумя фурами в Лопухинке. Водитель «Газели» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом».