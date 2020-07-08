Подросток погиб в ДТП с перевертышем в Ленобласти

Подросток погиб в ДТП с перевертышем в Ленобласти
По факту ДТП проводится проверка. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Водитель «Оки» не справился с управлением, в результате чего машину перевернуло. В аварии погиб несовершеннолетний.

Трагедия случилась во вторник, 7 июля, на девятом километре дороги Громово-Яблоновка. По предварительным данным, транспортное средство занесло и перевернуло. За рулем авто находился мужчина 1981 года рождения.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, водитель получил травмы средней тяжести. Мальчик 2007 года рождения скончался. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте водитель Ford Mondeo снес светофор. По словам очевидцев, виновником аварии стал инвалид.

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