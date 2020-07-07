«Из-за инвалида»: на Ленинском водитель Ford Mondeo снес светофор

В Петербурге на Ленинском проспекте иномарка влетела в светофор. По словам очевидцев, виновником ДТП стал инвалид.

Авария случилась во вторник, 7 июля. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что легковой автомобиль марки Ford Mondeo резко сворачивает влево, после чего врезается в светофор. Причиной такого маневра стал инвалид, который находился на проезжей части.

«Из-за инвалида», — написал автор записи.

Водитель самостоятельно вышел из машины. Другие подробности аварии не приводятся.

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