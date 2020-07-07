«Из-за инвалида»: на Ленинском водитель Ford Mondeo снес светофор

&#171;Из-за инвалида&#187;: на Ленинском водитель Ford Mondeo снес светофор
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Ленинском проспекте иномарка влетела в светофор. По словам очевидцев, виновником ДТП стал инвалид.

Авария случилась во вторник, 7 июля. Кадры с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что легковой автомобиль марки Ford Mondeo резко сворачивает влево, после чего врезается в светофор. Причиной такого маневра стал инвалид, который находился на проезжей части.

«Из-за инвалида», — написал автор записи.

Водитель самостоятельно вышел из машины. Другие подробности аварии не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе мотоциклист наехал на женщину. По предварительным данным, водитель двухколесного транспорта серьезных травм не получил. На место вызвали сотрудников скорой помощи.

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«Из-за инвалида»: на Ленинском водитель Ford Mondeo снес светофор
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