Архитектурное наследие Петербурга защитят законом

Сегодня, 8 июля, в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга рассмотрят поправки к закону «О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия». В рамках нововведений планируется расширение охранных зон. Также, будет введено понятие «смежный уличный фронт», которое поможет сохранить существующий ныне архитектурный облик Северной столицы.

Город непременно развивается, ведется новое строительство, но при этом, нельзя позволить потерять историческую красоту архитектурных решений города. Для защиты наследия было проанализировано множество зон, которые преобразуются в новые зоны охраны. Закон проконтролирует в этих местах использование земли и ограничит хозяйственную деятельность. Облик будет сохранен в изначальном виде, а новые строительные работы будут под запретом. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Понятие «смежный уличный фронт» поможет минимизировать негативное воздействие новых построек на исторические здания. На территориях, находящихся рядом с историческими участками, будет контролироваться допустимая высота новых зданий.

Сегодня поправки пройдут свои первые чтения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге дали разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди Лахта Центра.