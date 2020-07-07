В Петербурге дали разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди Лахта Центра

В Северной столице служба государственного строительного надзора разрешила компании «Газпромнефть Восточно-Европейские проект» ввести в эксплуатацию вторую очередь Лахта Центра.

Соответствующая запись появилась в реестре Госстройнадзора шестого июля. Во вторую очередь вошло одно здание – два корпуса и внутренний двор у небоскреба. Вместе с этим общая площадь бизнес-центра будет составлять больше 500 квадратов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лахта Центр в День космонавтики превратился в ракету. В Instagram-аккаунте небоскреба опубликовали ролик, на котором башня представляет собой стартующую ракету.