«Лахта Центр» в День космонавтики превратился в ракету

В Петербурге 462-метровый небоскреб «Лахта Центр» превратился во взлетающую ракету. Имитацию запуска провели в День космонавтики.

В instagram «Лахта Центра» 12 апреля опубликовали ролик, на котором небоскреб представляет собой стартующую ракету. Под голос, информирующий о запуске, башня начала мигать и перелеваться бело-голубым цветом.

Ролик собрали из съёмок тестовых запусков подсветки небоскрёба. Одна из них была проведена ночью 28 марта.

«Лахта Центр» поздравляет всех смелых и отважных, для кого не существует препятствий в достижении целей, для кого космос — это состояние души», — написали в instagram небоскреба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем космонавтики. Праздник отмечают 12 апреля — именно в этот день Юрий Гагарин стартовал с космодрома «Байконур» на околоземную орбиту.