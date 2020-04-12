Беглов поздравил петербуржцев с Днем космонавтики

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан с Днем космонавтики. Праздник отмечают 12 апреля — именно в этот день Юрий Гагарин отправился на околоземную орбиту.

Беглов пожелал всем тем, кто вносит вклад в «укрепление статуса России как ведущей космической державы», новых побед и свершений.

«Трудом и талантом нескольких поколений космонавтов, ученых, конструкторов, испытателей наша страна сохраняет и укрепляет свое лидерство в покорении космоса», — сказал он.

Губернатор напомнил, что ленинградские ученые внесли большой вклад в создание реактивных двигателей и запуск первого искусственного спутника Земли. Научные предприятия Петербурга продолжают создавать технику для космической отрасли, а вузы готовят специалистов для исследований космоса.

День космонавтики отмечается 12 апреля в России и других странах постсоветского пространства. Ровно 59 лет назад, в 1961 году, советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с космодрома «Байконур» в космос. Его полет в околоземном пространстве продлился 1 час 48 минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с Днем космонавтики с борта МКС.