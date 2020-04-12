Экипаж МКС поздравил россиян с Днем космонавтики

Российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с Днем космонавтики с борта Международной космической станции (МКС).

Соответствующая видеозапись появилась на сайте «Роскосмоса».

Скрипочка напомнил, что «ровно 59 лет назад советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым».

«Наша страна, победив в тяжелой и изнурительной войне, показала всему миру свой научный и технологический потенциал, а наши ученые — умение выполнять сложнейшие задачи в самые короткие сроки», — отметил Иванишин.

«С Днём космонавтики! Желаем вам новых достижений, побед, отличного настроения и ощущения праздника», — сказал Вагнер.

Сегодня, 12 апреля отмечается День космонавтики. Впервые этот праздник будут отмечать дистанционно из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Роскосмос» перенесет празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном Кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Традиционный праздничный концерт будет перенесен на осень текущего года. Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 1 780 314 человек. Скончались 108 827, при этом 404 031 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 13 584 человек, умерли 106. При этом 1045 пациентов вылечились.