В России решили перенести празднование Дня космонавтики из-за коронавируса

В России решили перенести празднование Дня космонавтики из-за коронавируса
Традиционный праздничный концерт будет перенесен на осень текущего года. Фото: Pixabay

«Роскосмос» перенесет празднование Дня космонавтики, традиционно проходящее в Государственном Кремлевском дворце в преддверии 12 апреля, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Традиционный праздничный концерт будет перенесен на осень текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В России случаи заболевания новым типом коронавируса выросли до 93. Из всех зарегистрированных случаев 86 являются завозными, а остальные — контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты «Роскосмоса» разработали технологию, позволяющую скрыть конфиденциальную информацию на территории РФ от иностранных шпионских спутников.

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