Три маяка близ Ладожского озера модернизируют

В Ленинградской области модернизируют Бугровский, Стороженский и Свирский маяки, отвечающие за функционирование системы на южной трассе Ладожского озера. Работы проводятся в рамках комплексной реконструкции Волго-Балтийского водного пути.

Проектно-сметную документацию на реконструкцию рассмотрел Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России. Проект включает мероприятия по обеспечению сохранности в ходе работ на объекте культурного наследия «Ансамбль Бугровского маяка». Также будут реконструированы дома при Стороженском и Свирском маяках.

Маяки переведены в ограниченно-работоспособное состояние. Модернизировать их планируется без вывода из эксплуатации, сообщили в пресс-службе Госэкспертизы России.

Застройщиков выступает ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних путей». Проект подготовлен АО «Ленгидропроект».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ПАО «Северная верфь» объявила закрытый конкурс на первый этап реконструкции завода.