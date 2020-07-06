«Северная верфь» объявила конкурс на реконструкцию предприятия

&#171;Северная верфь&#187; объявила конкурс на реконструкцию предприятия
Заявки на участие принимаются до 3 августа. Исполнителя работ определят 12 августа. Фото: Baltphoto

ПАО «Северная верфь» объявляет закрытый конкурс с ограниченным числом участников на первый этап реконструкции завода.

Первый этап предполагает строительство нового судостроительного комплекса на территории предприятия. Его возведут с учетом всех современных технологий. На работы, согласно документации, готовы выделить 7,8 миллиардов рублей. Реконструкция проходит в рамках реализации государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Комплекс должны построить не позже окончания 2021 года.

Отметим, что аналогичную заявку «Северная верфь» размещала еще в 2017 году. Тогда в проект вкладывали 6,3 млрд рублей. В тот раз к строительству комплекса так и не приступили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на производстве «Северной верфи» в Петербурге планируют построить пассажирский теплоход.

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