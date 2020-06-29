На «Северной верфи» могут построить пассажирский теплоход

На мощностях судостроительного завода «Северная верфь» в Петербурге могут построить пассажирский теплоход на 1,5 тыс. кают. Сроки начала работ уточнил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Через год и три месяца на «Северной верфи», — сказал он на онлайн пресс-конференции в «Интерфаксе».

ОСК построит морской пассажирский теплоход при наличии финансирования. Судно будет рассчитано на 1,5 тыс. кают и вмещать около 3,5 тыс. пассажиров. Не исключено, что это будет Ro-Pax паром.

Стоимость строительства теплохода, по оценкам Рахманова, составил порядка 650-700 млн долларов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спустили на воду грузопассажирское судно «Адмирал Невельской». Построено оно было на Невском судостроительном заводе. Паром рассчитан на 146 пассажиров, также он может перевозить 24 контейнера и легковые автомобили.