Теплосети испытают на прочность в трех районах Петербурга

Теплосети испытают на прочность в трех районах Петербурга
"ТЭК" проводит испытания в трех районах. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Выборгском, Красногвардейском и Московском районах Петербурга 8 июля пройдут гидравлические испытания. Трубы проверят на плотность и прочность.

Проверку давления в Выборгском районе пройдут тепловые сети от групповых котельных улиц Капитана Воронина, Тобольской и Харченко, а также в границах улиц Манчестерской и Рашетова и проспектов Тореза и Энгельса.

В Красногвардейском районе испытания пройдут в границах Гранитной, Громова, Таллинской улиц и проспектов Шаумяна и Новочеркасского.

В Московском районе проверят теплосети на территории, ограниченной проспектами Юрия Гагарина и Витебского и улиц Гастелло, Ленсовета, Бассейной и Кузнецовской.

В межотопительном сезоне специалисты ТЭКа проведут 263 гидравлических испытания в 16 районах Петербурга и трех районах Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пяти районах Петербурга прошли плановые испытания теплосетей ГУП «ТЭК СПб».

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