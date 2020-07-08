В Петербурге приняли закон об увеличении площади помещений, в которых можно продавать алкоголь

Таким образом правительство хочет искоренить небольшие «наливайки».

Поправки в закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» сегодня были приняты депутатами Законодательного Собрания Петербурга в третьем чтении. Теперь осталось, чтобы свою подпись под документом поставил губернатор Петербурга Александр Беглов. Информация об этом появилась сегодня, 8 июля, на сайте ЗакСа.

Таким образом, уже с 1 января 2021 года реализовывать алкогольную продукцию можно будет исключительно в тех помещениях, площадь которых составляет более 50 квадратных метров. Ранее нормативом была площадь в 20 квадратных метров.

Напомним, подобными инициативами законодателей были опечалили владельцы многих баров Северной столицы. Под угрозой оказались около 100 заведений, чем метраж уже не подходит под новые установленные цифры. На сайте change.org была создана соответствующая петиция, в которой владельцы питейных заведений просили не принимать данные поправки. Все дело в том, что вместе с плохими «наливайками» закроются и хорошие и успешные заведения, которые являются любимыми у большого количества петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за нового закона в Петербурге могут закрыться около 100 баров.