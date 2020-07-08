В ДТП с пьяным водителем самодельной багги в Приозерске погиб школьник

В Ленобласти пьяный мужчина катал 12-летнего ребенка на переделанной в багги «Оке», в результате чего угодил в ДТП. Школьник погиб на месте, водителя задержали.

Трагедия случилась во вторник, 7 июля, на трассе Громово — поселок Приладожское. По данным следствия, гонки нетрезвый местный житель устроил ранним утром. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и опрокинулся.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по области, находящийся на пассажирском сиденье школьник от полученных травм скончался. Водителя задержали, на него завели уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

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