В Минздраве одобрили третий препарат для лечения COVID-19

На территории России производят сразу несколько препаратов, помогающих при выявлении инфекции у пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Министерство здравоохранения одобрило третий препарат, который доказал свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Речь идет о «Коронавире», его разработала компания «Р-Фарм». Принимать лекарство можно только в условиях стационара и только при достижении совершеннолетнего возраста. Среди противопоказаний: беременность, почечная недостаточность и желание в ближайшее время родить ребенка.

Напоминаем, что в России также одобрили «Авифавир» и «Арепливир». Их применяют при лечении коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пациенты рассказали, как себя чувствуют после выздоровления от коронавируса.