Адвокат Ефремова объяснил отказ актера признать вину

Защитник актера Михаила Ефремова, адвокат Эльман Пашаев, объяснил отказ своего подопечного от признательных показаний.

По словам юриста, за двадцать дней с момента трагического происшествия, защитники актера смогли найти достаточное количество сведений, подтверждающих невиновность Михаила Ефремова в смертельной аварии на Садовом кольце. Пашаев подчеркнул, что отказ от признания вины никоим образом не ухудшает его общего положения.

Отметим, что Эльман Пашаев не раскрывает подробностей своей тактики, однако рассчитывает, что его подзащитный даже не получит условный срок, а будет полностью оправдан. Учитывая, что актер опубликовал видеозапись, где публично извиняется за случившееся, остается загадкой, какие действия намерен предпринять Пашаев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в отношении Михаила Ефремова сформировано окончательное обвинение.