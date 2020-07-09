В АТОР спрогнозировали сроки возобновления заграничного туризма для россиян

Напомним, что Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Напомним, что Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Фото: pixabay.com

Авиасообщение между Россией и самыми популярными туристическими направлениями за границей возобновятся, по самым оптимистичным прогнозам, не раньше конца сентября.

Об этом заявляются в Ассоциации туристических операторов России (АТОР). Прогнозами поделилась исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва». Туроператоры практически стопроцентно уверены в отмене 99% международных рейсов на июль, в августе также ситуация вряд ли исправится.

Представители туристической отрасли рассчитывают на возобновление зарубежных поездок в сентябре-октябре текущего года, но это — один из оптимистичных сценариев. Согласно самым неутешительным прогнозам, возможность путешествовать появится у россиян в декабре, считает Ломидзе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болгарские курорты надеются на скорое возвращение российских туристов.