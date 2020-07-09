Пандемия коронавируса сократила количество разводов в Петербурге

По словам Забайкина, спад обусловлен тем, что работа судов и ЗАГСов была ограничена. Фото: pixabay.com

По словам Забайкина, спад обусловлен тем, что работа судов и ЗАГСов была ограничена. Фото: pixabay.com

В северной столице по итогам первых шести месяцев 2020 года в два раза сократилось количество поданных заявлений на развод. Также на 8 тысяч уменьшилось количество регистраций браков.

Так, в течение первого полугодия в Петербурге развелись 8,5 тысяч пар, тогда как в прошлом году за аналогичный период расторгли брак 20 тысяч пар. Об этом в среду, 8 июля, заявил исполняющий обязанности главы комитета по делам записи актов гражданского состояния Александр Забайкин телеканалу «Санкт-Петербург».

Расписались в течение шести месяцев 14 тысяч влюбленных, тогда как в 2019-м количество заключенных браков также приближалось к 20 тысячам. Кроме того, 2 тысяч пар отложили торжественную регистрацию ввиду коронавирусных ограничений, а еще 1,7 тысяч пар не пришли в назначенное время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще в мае петербуржцы стали массово переносить свадьбы на август и сентябрь.