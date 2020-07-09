На Курилах произошла жесткая посадка самолета

Внештатная ситуация помешала борту авиакомпании «Аврора» спокойно приземлиться.
Происшествие произошло сегодня, 9 июля. Самолет прилетел в аэропорт «Менделеево», находящийся на острове Кунашир, но после посадки, по время разворота, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на представителя мэрии Южно-Курильского района.
Известно, что сразу же после произошедшего происшествия, все пассажиры и члены экипажа, находящиеся на борту, были оперативно эвакуированы.
В данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то во время жесткой посадки. Нет информации пока и о том, сколько людей было на борту, а также, что могло стать причиной съезда со взлетно-посадочной полосы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Барнауле при жесткой посадке самолета пострадали 23 человека. ЧП произошло в сентябре 2019 года.