На Курилах произошла жесткая посадка самолета

На Курилах произошла жесткая посадка самолета
Информации о пострадавших нет. Фото: Pixabay

Внештатная ситуация помешала борту авиакомпании «Аврора» спокойно приземлиться.

Происшествие произошло сегодня, 9 июля. Самолет прилетел в аэропорт «Менделеево», находящийся на острове Кунашир, но после посадки, по время разворота, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на представителя мэрии Южно-Курильского района.

Известно, что сразу же после произошедшего происшествия, все пассажиры и члены экипажа, находящиеся на борту, были оперативно эвакуированы.

В данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то во время жесткой посадки. Нет информации пока и о том, сколько людей было на борту, а также, что могло стать причиной съезда со взлетно-посадочной полосы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Барнауле при жесткой посадке самолета пострадали 23 человека. ЧП произошло в сентябре 2019 года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиакомпания "аврора" жетская посадка курилы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге спустя три месяца удалось задержать подозреваемого в нападении ...
В Петербурге троллейбусы временно изменят свои маршруты
В Петербурге задержали злоумышленников, ограбивших магазин с помощью «заточки»
Погибшую блогершу Тропицель не могут похоронить в Петербурге
На Курилах произошла жесткая посадка самолета
Ученица гимназии в Петербурге погибла, упав с крыши девятиэтажки
В Ленобласти недобросовестный поставщик оставил больницы без еды из-за ...
СК завел уголовное дело против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала