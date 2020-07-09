Finnair может возобновить полеты в Санкт-Петербург уже в августе

Рейсы в Петербург будут доступны с 1 августа. Фото: pixabay.com

Рейсы в Петербург будут доступны с 1 августа. Фото: pixabay.com

Рейсы в Северную столицу уже значатся в расписании финского авиаперевозчика. Ранее компания Finnair опубликована расписание полетов до конца лета.

В общей сложности, реализовать полеты планируется в 30 направлениях. Из Финляндии вновь можно будет отправиться в следующие города: Амстердам, Берлин, Брюссель, Будапешт, Манчестер, Лондон, Копенгаген, Женеву, Ригу, Гамбург, Мюнхен, Осло, Франкфурт, Дюссельдорф, Париж и Прагу. Об этом сообщает пресс-служба Finnair.

В планах компании значатся и такие города как Шанхай, Сеул, Токио и Гонконг. Но для возобновление перелетов необходимо одобрение местных властей. Пока, что получить его не удалось.

Стоит напомнить, границы Финляндии закрыты жителей России до 14 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Finnair оставила бронирование авиабилетов на август только в Петербург.