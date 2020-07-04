Finnair оставила бронирование авиабилетов на август только в Петербург

Рейсы в Петербург будут доступны с 1 августа. Фото: pixabay.com

Рейсы в Петербург будут доступны с 1 августа. Фото: pixabay.com

Финский авиаперевозчик Finnair отменил возможность бронирования авиабилетов на августовские рейсы в Москву. Теперь единственным направлением зарубежной компании в августе остался Петербург.

В августе самолетами Finnair можно будет добраться только в Северную столицу, билеты на рейсы в Москву теперь недоступны. Об этом в субботу, 4 июля, информирует РИА Новости, ссылаясь на систему бронирования Finnair. Отметим, что в столичном направлении авиакомпания из Финляндии работает вместе с «Аэрофлотом», который открывает рейсы в эту страну 1 августа.

Отметим, что на данный момент Finnair — единственный авиаперевозчик, совершающий рейсы в город на Неве. В августе курсировать между Петербургом и Финляндией ежедневно будет лишь один рейс.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Finnair в самолетах рассаживала пассажиров с соблюдением социальной дистанции. Продолжится ли эта тенденция сейчас, неизвестно.