В Большом порту Петербурга проверили 15,5 тонн креветок

Креветки. Фото: Рixabay
Креветки. Фото: Рixabay

Речь идет о замороженных креветках в панцирях и без головы.

Сегодня, 9 июля, морепродукты прибыли прямиком с предприятия, находящегося в индийском городе Нави-Мумбаи. В Большом порту Петербурга инспекторы Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролировали законность перевозки съедобного груза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что креветки доставлены для московской компании, которая занимается ловлей и сбытом рыбы и морепродуктов в РФ.

В ходе проведенной проверки было установлено, что нарушения в перевозке отсутствуют. Ветеринарный контроль подтвердил, что с морским грузом все в порядке. В связи с этим, креветки отправились по своему дальнейшему маршруту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проверили шесть тысяч тонн креветок с начала года

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