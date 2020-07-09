Радченко: Дзюба доволен ситуацией в «Зените» и не хочет ничего менять

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал решение Артема Дзюбы остаться в команде. Спортсмен намерен подписать новый контракт по окончании сезона.

По словам Радченко, продлевать контракт или нет зависит от желания игрока. Если спортсмен остается, значит его все устраивает.

«Артем, видимо, очень доволен своей ситуацией в «Зените» и ничего не хочет менять, вот и все», — приводит его слова NevaSport.

Радченко добавил, что на данный момент никто из игроков «Зенита», вероятно, не может продолжить карьеру в европейском клубе. Для этого важно доказывать свою состоятельность не только на внутреннем чемпионате, но и на международном уровне.

О том, что Артем Дзюба останется в «Зените», рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев. «Контракт с ним будет подписан по окончании этого сезона», — заявил он в интервью ТАСС.