ИКЕА вновь начнет работу в Ленобласти с 13 июля

Правда, устроить шопинг посетители магазинов смогут лишь при соблюдении всех мер предосторожности.

Уже с 13 июля жители Ленобласти и петербуржцы смогут купить товары для дома в ИКЕА в ТЦ «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко». Но одновременно находиться в магазинах позволят лишь определенному количеству человек. Для удобства, информация о загруженности магазинов будет отображаться на сайте шведских магазинов. Об этом ИКЕА заявили в своем обращении.

В случае, если посетителей в магазине окажется слишком много, вновь пришедших попросят подождать своей очереди.

Все сотрудники ежедневно будут измерять температуру и носить защитные маски. Требования по ношению масок будет касаться и покупателей. Без них в магазин просто не пустят. В качестве рекомендаций, представители магазинов просят использовать перчатки, а также отдавать предпочтение бесконтактной форме оплаты.

Любителям фирменных фрикаделек придется подождать. Бистро и ресторан пока не откроют. Однако, фирменный магазин продуктов возобновит работу в «Мега Парнас». Оставить детей в игровой зоне тоже не выйдет. Детские и игровые комнаты останутся закрыты.

Для соблюдения социальной дистанции в магазинах нанесут специальные разметки. Также, будет производиться постоянная дезинфекция помещений.

Стоит отметить, что некоторые услуги посетителям планируют оказывать лишь по предварительной записи. В их список входит возврат и обмен товаров, финансовые услуги, а также планирование домашнего пространства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что покупатель из Петербурга изменил производственные планы ИКЕА.