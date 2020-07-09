В Петербурге задержали участников пикетов в поддержку курьеров

В Петербурге задержали участников пикетов в поддержку курьеров
В Петербурге задержали участников пикетов в поддержку курьеров Delivery Club. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали семь участников акции в поддержку курьеров Delivery Club. Пикеты проходят у Казанского собора вечером 9 июля.

На акции задержали семь человек. Их предположительно увезут в отдел полиции №28, пишет «Мойка78».

У Казанского собора собрались около 40 человек. Пикетчики сменяют друг друга с плакатами «Курьеры не рабы», «Поддержи забастовку курьеров», «Выплати зарплату курьерам» и другими. У всех участников акции имеются медицинские маски.

С 7 июля курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку из-за задержек зарплат. Доставщики утверждают, что не получают деньги два месяца. С задержками столкнулись более 300 курьеров, работающих через логистическую компанию ООО «Амароли».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт».

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