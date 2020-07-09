Четырех иностранцев судят за нападения на таксистов в Петербурге

На таксистов была совершена серия нападений. Фото: unsplash.com

На таксистов была совершена серия нападений. Фото: unsplash.com

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрит дело о разбойных нападениях на таксистов в безлюдных местах. Перед судом предстанут четыре уроженца Узбекистана.

Нападения были совершены с декабря 2019 года по январь 2020 году. Как полагает следствие, обвиняемые вызывали такси до отдаленных районов Петербурга. В качестве остановки они указывали безлюдные места.

«После чего, используя удавки и другие предметы в качестве оружия, группой нападали на водителя, похищали имущество таксиста и его автомобиль», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Нападения были пресечены в январе 2020 года. Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

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