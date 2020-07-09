Delivery Club выплатил курьерам более 9 млн. рублей долгов по зарплате

Delivery Club выплатил курьерам более 9 млн. рублей долгов по зарплате
Курьеры были также недовольны условиями труда. Фото: pixabay.com

Свои деньги получили более 300 сотрудников компании.

Об этом стало известно сегодня, 9 июля. Обо всем сообщает Следственный комитет. Сервис доставки еды Delivery Club наконец выплатил зарплаты своим курьерам – на эти цели выделили более 9 миллионов рублей. Средства получили 326 сотрудников компании, которые трудились безвозмездно с мая 2020 года. Сотрудники правоохранительных органов организовали встречу с представителями Delivery Club «для урегулирования сложившейся ситуации».

В сервисе отметили, что зарплаты задержала логистическая компания «Амароли», несмотря на то, что Delivery Club не нарушал договоренностей и вовремя рассчитывался с подрядчиком. Больше компании сотрудничать не будут, а сама доставка объявила себя пострадавшей стороной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сестрорецкий курорт» возвращает облик времен Серебряного века. Воссозданное здание должны ввести в эксплуатацию уже этой осенью.

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Delivery Club долг по зарплате ск


 

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