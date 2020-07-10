В Мурино иномарка снесла ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин

В Мурино иномарка снесла ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин
ДТП случилось около 22:00. Фото: pixabay

В Мурино Ленобласти произошло ДТП с участием ребенка. Мальчик был без сопровождения взрослых.

Инцидент случился накануне вечером, 9 июля, на Воронцовском бульваре. Семилетний мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин. Водитель легкового авто марки Volkswagen Polo, не успев среагировать, сбил ребенка.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Отрадном легковушка сбила 10-летнюю девочку на велосипеде. В настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп мурино происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейские задержали двух безработных, отобравших у курьера сумку с едой ...
Большую Пушкарскую перекрыли из-за крупного пожара в доходном доме Басевича
Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Кировской области
На Большой Пушкарской горит доходный дом Басевича
В Мурино иномарка снесла ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин
Стали известны подробности пожара с легковушкой на Савушкина
В Отрадном легковушка сбила маленькую велосипедистку
В Петербурге у «Гидромета» на Малоохтинском тушили пожар в квартире