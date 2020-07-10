В Мурино иномарка снесла ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин

В Мурино Ленобласти произошло ДТП с участием ребенка. Мальчик был без сопровождения взрослых.

Инцидент случился накануне вечером, 9 июля, на Воронцовском бульваре. Семилетний мальчик выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин. Водитель легкового авто марки Volkswagen Polo, не успев среагировать, сбил ребенка.

Как сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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