Полицейские задержали двух безработных, отобравших у курьера сумку с едой на Большом Сампсониевском

Полицейские задержали двух безработных, отобравших у курьера сумку с едой на Большом Сампсониевском
Курьер обратился в полицию. Фото: pixabay

В Петербурге двое неизвестных отобрали у курьера сумку с едой. Правоохранители задержали двух подозреваемых в преступлении.

Инцидент случился в четверг, 9 июля, на Большом Сампсониевском проспекте. В отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что двое злоумышленников отобрали у него в парадной сумку с едой.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий полицейские поймали безработных граждан 25 и 28 лет.

По статье «Грабеж» возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки ограбили двоих курьеров. Один из них лишился техники более чем на 150 тысяч рублей.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти курьер новости спб


 

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