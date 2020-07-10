Фургал заявил, что ни в чем не виноват

Фургал заявил, что ни в чем не виноват
Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году. Фото: kremlin.ru

Он отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Адвокат губернатора Хабаровского края Сергея Фурагала Борис Кожемякин заявил, что его подзащитный отрицает свою причастность к инкриминируемым преступлениям. С таким заявлением политик готов выступить в суде – он не чувствует вину и не понимает, почему его обвиняют в организации убийства двух предпринимателей в середине «нулевых» годов.

Напоминаем, что дело будет слушаться в закрытом режиме. На заседании изберут меру пресечения. О происходящем уже высказывался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который отмечал, что Фургал был одним из лучших губернаторов Хабаровского края и его подставили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала.

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