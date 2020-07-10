В Петербурге поднятый над школой радужный флаг назвали диверсией

У школы №511, между тем, радужный логотип: на нём изображены силуэты детей и символ «Z» («зэт»), который расшифровывается как «Знающие, Энергичные, Творческие». Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

У школы №511, между тем, радужный логотип: на нём изображены силуэты детей и символ «Z» («зэт»), который расшифровывается как «Знающие, Энергичные, Творческие». Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

В Колпинском районе Северной столицы на фасаде школы №511 рядом с российским флагом проходящая мимо девочка заметила радужный.

Она сфотографировала необычный флаг и показала маме, которая, в свою очередь, поделилась снимком в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «Вконтакте». Она рассказала, что после того, как дочь выложила фото на школьный сайт, ей стали поступать звонки с угрозами от какого-то педагога.

Телеканал 78.ru поинтересовался у руководства образовательного учреждения, почему на фасаде здания появилась радужная символика. По словам завуча школы №511, «это была диверсия». На данный момент флаг снят, а в школе выпускники сдают Единый государственный экзамен. Про нападки на девочку со стороны учителя завуч ничего не знает.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус не оставит российских школьников без традиционной сентябрьской линейки.