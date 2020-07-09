Эпидемия коронавируса не лишит россиян школьных линеек

Эпидемия коронавируса не лишит россиян школьных линеек
Уже готовы программы по ликвидации пробелов в обучении, позволяющие выровнять результаты «до необходимого уровня». Фото: pixabay

Традиционные торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, состоятся в старом формате.

Об этом сообщил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». Однако, он отметил, что для проведения линеек необходимо создать все подходящие для этого условия, чтобы обеспечить безопасность школьников и учителей, в связи с продолжающей эпидемией коронавирусной инфекции в России.

Напомним, ранее Кравцов сообщал, что школьные линейки в этого году будут видоизменены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских школах 1 сентября вместо линейки проведут диагностику знаний. Данная процедура покажет, какие знания школьники не смогли получить на дистанционном образовании. Оценки при этом ставиться не будут. Благодаря этому, преподавательский состав сможет понять, какие пробелы необходимо восполнить.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
минпросвещения сергей кравцов школьные линейки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин: нормы Конституции должны быть развиты в каждом городе
В Петербурге подтвердили смерть 19 мужчин и 17 женщин от коронавируса
Метро Петербурга возвращается к работе после 22 часов
Из-за работ на Среднеохтинском 12 автобусов изменят маршруты
Евразийский банк развития профинансирует строительство ВСД
Эпидемия коронавируса не лишит россиян школьных линеек
У Zara на Невском исчезла километровая очередь
В Петербурге началось строительство второго корпуса Госпиталя для ветеранов войн