Эпидемия коронавируса не лишит россиян школьных линеек

Уже готовы программы по ликвидации пробелов в обучении, позволяющие выровнять результаты «до необходимого уровня». Фото: pixabay

Уже готовы программы по ликвидации пробелов в обучении, позволяющие выровнять результаты «до необходимого уровня». Фото: pixabay

Традиционные торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года, состоятся в старом формате.

Об этом сообщил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». Однако, он отметил, что для проведения линеек необходимо создать все подходящие для этого условия, чтобы обеспечить безопасность школьников и учителей, в связи с продолжающей эпидемией коронавирусной инфекции в России.

Напомним, ранее Кравцов сообщал, что школьные линейки в этого году будут видоизменены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российских школах 1 сентября вместо линейки проведут диагностику знаний. Данная процедура покажет, какие знания школьники не смогли получить на дистанционном образовании. Оценки при этом ставиться не будут. Благодаря этому, преподавательский состав сможет понять, какие пробелы необходимо восполнить.