В российских школах 1 сентября вместо линейки проведут диагностику знаний

Уже готовы программы по ликвидации пробелов в обучении, позволяющие выровнять результаты «до необходимого уровня». Фото: pixabay

Уже готовы программы по ликвидации пробелов в обучении, позволяющие выровнять результаты «до необходимого уровня». Фото: pixabay

В этом году в российских школах не будут проводиться традиционные линейки 1 сентября из-за сложной эпидемиологической ситуации. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, в первый день осени в общеобразовательных учреждениях будут проводить диагностику знаний, которые школьники получили на дистанционном обучении.

Как сообщил ТАСС министр отметил, что оценки за соответствующую проверку выставлять не будут. Таким образом планируют определить уровень полученных знаний и выявить пробелы.

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