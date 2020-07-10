Просроченные водительские права в России будут действительны до конца года

Запись на получение госуслуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Граждане также могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Фото: pixabay.com

Запись на получение госуслуги по замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Граждане также могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Фото: pixabay.com

Истекшие водительские права в России будут действовать без каких-либо ограничений до конца 2020 года.

Информация об этом в пятницу, 10 июля, появилась на сайте «МВД-медиа». Подать заявление на получение или замену документов можно до 31 декабря. Это распространяется на все водительские права, которые прекратили действовать с 1 февраля по 15 июля. Аналогичная мера, отметим, была принята в отношении паспортов.

В Госавтоинспекции намерены использовать электронную очередь, чтобы избегать очередей и скопления людей. Также в этих целях увеличат количество работников и продлят часы приема. Отметим, что за эти полгода истекли права более чем у 2 млн автомобилистов. На данный момент 1,4 млн заменены.